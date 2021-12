Ce samedi soir (19h), 25 000 participantes étaient au départ du parc exposition de Caen (Calvados) pour parcourir les 5,800 km de la fameuse Rochambelle. Sous un soleil aussi lumineux que toutes ces femmes, joie, bonne humeur, sourires, et déguisements étaient au rendez-vous. Toujours autant attendue par les adeptes de la course à pied, mais aussi un grand nombre de marcheuses et de débutantes, cette 30e édition a encore séduit une fourmilière de coureuses.

En famille, entre amies, en équipe...

Il y en avait pour tous les goûts ce samedi soir à Caen. N'ayant rien de compétitif, la Rochambelle offre un parcours d'exception et de nombreuses animations. Au départ du parc des expositions, les coureuses ont tout d'abord contourner l'hippodrome avant de se rendre dans le centre ville, par la rue Ecuyère puis la rue Saint-Pierre. Entre copines, en famille ou même déguisées, enfants comme adultes ont ensuite longer le château, pour retrouver les fossées Saint-Julien. Passées devant l'hôtel de ville puis le stade Hélitas, les 25 000 coureuses ont franchit la ligne d'arrivée sur le boulevard Yves Guillou, près du parc des expositions.

Record de dons !

Rappelons le, au delà de son aspect festif, la Rochambelle est tout d'abord une course à but caritatif. En 2006, cette mythique course accueillait 800 participantes pour 24 200 de plus en 2017. Pour ce 30e anniversaire, la Rochambelle a fait fort en atteignant le record de dons depuis sa création ! Un million d'euros ont été récoltés en faveur de la lutte contre le cancer du sein !

Une belle réussite pour les 1 700 bénévoles investis sur cet événement, dans des conditions climatiques idéales...

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

À Caen, la Rochambelle retrouve son esprit festif

Les Courants de la liberté à Caen : le programme des trois jours

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril