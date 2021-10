2 retraités s'enchaînent chez Clair Logis à Alençon ... le conflit entre le couple et le pavillonneur dure depuis 10 ans

2 retraités de Seine-et-Marne se sont enchaînés jeudi matin à un escalier, au siège du constructeur « Maisons Clair Logis », à Alençon.

Jean et Marie-Rose Fons, étaient venus réclamer un chèque de 700 000 ? ! somme qui correspondrait, au terrain et prix d?achat de leur maison de rêve.... qui n?est toujours pas terminée, et qui tombe maintenant en ruine, après 10 années de conflit avec le constructeur ornais.... le pavillonneur affirme avoir « tout fait » pour tenter de trouver une solution amiable.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire