Caen. Retraités : les chiffres de la mobilisation dans le Calvados, la Manche et l'Orne

Dans le cadre de la mobilisation nationale des retraités, jeudi 15 mars 2018, plusieurs manifestations avaient lieu dans les départements du Calvados, la Manche et l'Orne.

Dans la Manche, plusieurs rassemblements avaient lieu à Cherbourg, Saint-Lô et Saint-Pair sur mer. L'appel des syndicats a été suivi avec, selon la police, près de 1 300 personnes à Cherbourg et plus de 500 personnes à Saint-Lô. Une mobilisation plutôt rare pour la ville préfecture où les manifestants étaient réunis sur la Plage Verte. Le cortège s'est ensuite déplacé jusqu'à la préfecture en ne manquant pas de faire un crochet par la permanence du député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin.

À Saint-Lô (Manche), 500 personnes étaient rassemblées. - Thibault Deslandes

A Cherbourg (Manche), les autorités annoncent 1 300 personnes. - Floriane Bléas

Dans l'Orne, les manifestants, au nombre de 600, ont défilé entre la Préfecture et le Conseil départemental. Selon l'intersyndicale ornaise, le pouvoir d'achat des retraités a baissé de 20 % en 12 ans, avec un revenu moyen qui actuellement estimé à 1380 euros.

Ecoutez ces témoignages recueillis dans les rues d'Alençon Impossible de lire le son.

D'autres rassemblements sont prévus dans l'Orne à 17h à Flers, Argentan, et L'Aigle.

À Alençon (Orne), près de 600 personnes étaient rassemblées. - Eric Mas

À Caen, dans le Calvados, ils étaient près de 2 500 selon les syndicats, 1 500 selon les autorités. C'est en tout cas bien plus que lors des dernières mobilisations contre la baisse du pouvoir d'achat des retraités. "Cette forte mobilisation me touche beaucoup, estime Maryvonne Bayet qui profite de sa retraite à Blainville-sur-Orne. Et en plus, nous avons le soutien des jeunes !" Des étudiants ont effectivement rejoint le cortège.

Des retraités dans les rues de #Caen bien plus nombreux que lors des précédentes manifestation. #manif15mars pic.twitter.com/DRJ4hNzjoQ — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 15 mars 2018

Les manifestants dénoncent la hausse de la CSG, depuis le 1er janvier 2018. "Pour moi, c'est 30 euros en moins par mois. De quoi payer ma facture d'électricité'', explique Joëlle Manson, également installée à Blainville-sur-Orne.

Les manifestants ont été accueillis devant la Préfecture à Caen (Calvados) - Maxence Gorréguès