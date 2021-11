Alençon. Conflit des IUT : le Président de l'Université de Caen sur le terrain

Le conflit dans les IUT de l'académie de Caen, avec la menace de démissions de 19 chefs de départements d'IUT ex-bas normands, sur le risque de leur perte d'autonomie.

Le président de l'Université en visite dans chaque IUT

Le président de l'Université de Caen est attendu jeudi 5 avril 2018 à l'IUT d'Alençon (Orne). Pierre Denise et ses équipes viennent d'abord rencontrer le Conseil d'institut, les chefs des 4 départements de l'IUT et ses 2 directeurs. Puis ils rencontreront tous les enseignants et les personnels techniques.

Un même processus aura lieu vendredi 6 avril à l'IUT de Caen (Calvados), et le 13 avril à Cherbourg (Manche).

Dernier round à Caen

À l'issue de ses trois déplacements sur le terrain, le Président de l'Université recevra le 26 avril à Caen les directeurs des 3 IUT pour tenter de trouver une solution à ce conflit.