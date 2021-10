Du Bechet et du Armstrong au café des Arts d'Hérouville

Philippe Ecrepont et ses amis proposeront un répertoire autour de Louis Armstrong et de Sidney Bechet. Les plus grands "succès chantés" de Louis Armstrong seront par exemple au programme.

Retrouvez sur scène:

Philippe Ecrepont chant, sax soprano

Julien Ecrepont trompette

Guillaume Marthouret sax ténor, clarinette

Xavier Doré guitare

Didier Colmard contrebasse

Frédéric Oddou batterie

Rendez-vous vendredi 25 novembre 2016 à 20h au café des Arts d'Hérouville Saint Clair. Réservations au 02 31 94 21 48