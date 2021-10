Rouen. Hockey-sur-glace: en Coupe de France, les Dragons de Rouen se déplacent chez le petit Poucet

Double tenant du titre, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se déplacent dans le Nord à Valenciennes pour s'opposer à Valenciennes, une formation évoluant en Division 3, lors des 8ème de finale de la Coupe de France mercredi 23 novembre 2016.

Choc des extrêmes

Si les Rouennais se sont imposés lors de leur entrée en lice dans les 16ème de finale de cette compétition face à Neuilly-sur-Marne 8-4, le parcours des Valenciennois est quant à lui à mettre en lumière.

En effet, pensionnaire de la 4ème division française, le club du Nord fait son entrée dans cette coupe au premier tour et élimine Cergy-Pontoise, club de Division 2 en prolongation 4-3. Ensuite, il se retrouve en 16ème de finale, encore une fois contre un club de Division 2 Meudon est s'impose largement 7-2.

Toujours en course et désormais seul club de Division 3 encore en course, les Diables Rouges de Valenciennes tenteront de bien figurer face à l'ogre rouennais et pourquoi pas rêver à une qualification pour la suite de la compétition.

