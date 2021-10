Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France

Il n'y aura pas eu de surprise lors des 16es de finale de la Coupe de France entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), pensionnaires de la Ligue Magnus, et Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), club de Division 1, mercredi 26 octobre 2016. Au final, les Dragons remportent le match sur le score de 8-4 et se qualifient pour les 8es de finale.

7 buts sur 8 en supériorité

Un match qui aura bien débuté coté Normand, avec deux premiers buts inscrits dans le premier tiers-temps par Marc-André Thinel et Loic Lampérier, tous deux en supériorité numérique.

Dès l'entame du 2e tiers, les Franciliens reviennent à 2-1 par Axel Rioux avant que les Rouennais ne prennent finalement le large avec quatre nouveaux buts par Yorick Treille, Aurélien Dorey, Florian Chakiachvili et Dan Koudys, dont trois marqués encore en supériorité numérique 6-1.

Après un 7e but marqué en double supériorité numérique à la 44e minute par Sacha Treille, le coach Fabrice Lhenry décide de faire sortir son gardien Dany Sabourin pour l'entrée du jeune Julien Gaubert, ce qui déstabilisera quelque peu la défense.

Retour dans le dernier tiers

En effet, les Jaunes et Noirs encaissent trois buts en cinq minutes par Axel Rioux, Guillaume Pelletier et Marc Slupski : 7-4. Pas suffisant pour renverser les Normands, qui clôtureront la marque à deux minutes du buzzer par François-Pierre Guenette, une nouvelle fois en supériorité numérique : 8-4.

Qualification en poche, les Dragons de Rouen affronteront le petit poucet de la compétition Valenciennes (Nord), club de Division 3, mardi 22 novembre 2016.

Prochain match pour les Rouennais vendredi 28 octobre 2016 avec la réception des Brûleurs de Loups de Grenoble (Isère) pour le compte de la 16e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

