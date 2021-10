Le tirage au sort de la Coupe de France a donné au Caen Handball (Calvados) un adversaire de Nationale 2, le Mélantois HB. Une aubaine pour des Vikings en plein doute en championnat, qui peuvent utiliser ce match pour se remettre en confiance, samedi 26 novembre 2016 à Villeneuve d'Ascq (Nord). Après un nul et deux défaites en championnat, le climat est morose pour les Caennais. Comme souvent dans ce genre de match, la fête devrait être belle côté nordiste, et la victoire devrait être logique pour Caen.

La Coupe de France, pas une priorité

Déjà éliminés en Coupe de la Ligue par le PSG, il reste aux Vikings la Coupe de France comme compétition à élimination directe, mais d'après le capitaine Florian Dessertenne, "on n'attend pas grand chose de la coupe car à la fin c'est toujours une D1 qui gagne. On n'a cependant pas le droit de perdre contre une Nationale 2, car ce serait terrible pour la confiance. On veut se rassurer."

