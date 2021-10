JAZZ Concert-conférence de Vérona à Colombelles

Retrouvez les musiciens de Verøna pour une conférence/concert à 8 mains sur « Le jazz européen & scandinave ». Un cocktail 50 % théorique et 50 % musical qui explorera l'histoire de cette musique depuis les annéess 70 et ses liens avec les autres courants musicaux comme la pop ou le rock!

Rendez-vous mercredi 23 novembre à 19h à la médiathèque Le Phénix de Colombelles. C'est gratuit.

Ils seront aussi en concert (sans conférence) le vendredi 25 novembre au même endroit à 20h. Entrée libre sur réservation.

Créé en 2007 par le pianiste et compositeur François Chesnel, Verona propose une musique épurée et contemplative aux accents de jazz contemporain et de folk music, fondée avant tout sur une attention portée au son, à l’écoute et à la sensibilité.