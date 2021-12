Le Caen Jazz Action proposent des ateliers, ouverts à tous, animés par des musiciens qui jouent ensemble depuis de nombreuses années et qui oeuvrent au développement du jazz et de la musique improvisée. Le but, au delà même de l'apprentissage, est de faire participer les ateliers à la vie culturelle locale.

Ce jeudi 22 juin, de 19h à 00h, vous pourrez découvrir leurs progrès tout au long de la soirée au Highland's bar sur le campus 2 de l'université de Caen, boulevard du Maréchal Juin. Entrée libre.

