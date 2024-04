Près de Rouen. Le festival In Jazz initie les enfants sur des musiques de Disney

Initié par Ana Arriaza de l'association Arte et Art, le festival In jazz se décline en dix concerts jusqu'au 24 mai pour faire découvrir au public du plateau est de Rouen les différentes facettes du jazz. Le jeune public n'est bien sûr pas en reste. Pour ce nouveau spectacle accessible dès 5 ans, Carles GR, directeur artistique du festival, choisit une formule en quintet, menée par la chanteuse Amélie Affagard, experte du jeune public. On y suit les aventures d'Alicia la rêveuse, qui se laisse embarquer dans l'univers Disney à travers ses plus belles chansons : Toy Story, La Reine des neiges, Le Livre de la jungle ou La Petite Sirène. Ce spectacle très interactif, où les petits sont invités à s'exprimer en dansant et en chantant, nous invite à ne jamais renoncer à rêver. Ce projet, pédagogique grâce à cette mise en scène, permet de capter l'intérêt des petits, mais le concert est interprété par des musiciens professionnels, ce qui assure un vrai niveau de qualité.

Pratique. Dimanche 28 avril à 16h30. Salle de la Gribotière à Boos. 0 à 10€. 02 35 80 20 62