Ce dimanche 20 novembre 2016, pour la 8e journée du championnat de Fédérale 1, le Stade Rouennais (Seine-Maritime) a reçu Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Les Rouennais renversent la vapeur

Face à Bagnères-de-Bigorre, les Rouennais débutent mal. La première mi-temps n'est pas en leur faveur et les Lions sont dominés (13-15). Lors de la seconde partie du match, les Rouennais renversent la vapeur et reprennent le dessus.

Au coup de sifflet final, les Rouennais sont devant Bagnères-de-Bigorre sur le score de 46-27. Au classement, Rouen cumule 29 points avec six victoires pour deux défaites et profite de la défaite d'Oloron face à Tyrosse pour prendre la première place du classement. Les quatre premiers sont donc Rouen, Oloron, Tyrosse et St-Jean-de-Luz.

Dernière rencontre avant la trêve hivernale

Dimanche 27 novembre 2016, les Rouennais se déplaceront à Saint-Médard-en-Jalles. St Médard est à la 9e place. Sur le papier, les Lions ont toutes leurs chances de remporter la rencontre et obtenir une 7e victoire consécutive. Ce match signera la fin de la phase des matchs aller, toutes les équipes se seront rencontrées. La reprise se fera le 22 janvier face à Oloron.

A LIRE AUSSI.

Déplacement périlleux à Langon