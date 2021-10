Rouen. Le Normand Thomas Pesquet est bien arrivé dans la Station spatiale internationale

Avec ses deux compagnons de route, l'astronaute normand Thomas Pesquet est bien arrivé dans la station spatiale internationale (ISS), dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016. L'amarrage s'est parfaitement bien déroulé.

Il voyageait depuis la Terre, parti depuis jeudi 17 novembre avec le Russe Oleg Novitski et l'Américaine Peggy Whitson.

Près de trois heures pour assurer la sortie du vaisseau spatial

L'équipage a dû passer 2 heures 42 à s'assurer de la parfaite étanchéité entre la capsule Soyouz et l'ISS. Ce n'est qu'après de multiples vérifications que les trois astronautes ont pu ouvrir les portes de la station et rencontrer leurs trois prédécesseurs arrivés le 19 octobre 2016.

Le natif de Rouen (Seine-Maritime) doit rester six mois dans l'espace.

