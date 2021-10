Rouen. Une course de drones organisée par des étudiants à Rouen

Organisée samedi 22 avril 2017 au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime), l'University Motor Race verra s'affronter des bolides d'un genre particulier. Une vingtaine de pilotes de drone mesureront leur agilité et leur rapidité dans une course sur un parcours d'obstacles.

Partager une passion

Après une première édition qui avait eu lieu à aéroport de Boos, la manifestation prend de l'ampleur et accueille cette année sept écoles d'ingénieurs de toute la France. "L'idée est aussi de partager notre passion, un domaine nouveau, que le public ne connaît pas bien, présente Toan Pham Tran, étudiant à l'ESIGELEC et membre du comité d'organisation. C'est l'occasion de découvrir des innovations: chaque drone est unique en fonction de l'équipe qui le personnalise. En utilisant différents composants, en fonction des logiciels utilisés, on peut jouer sur la vitesse, l'adhérence dans les virages…"

Démonstrations et essais

Plus qu'un sport, le pilotage "demande des compétences assez techniques, de bien connaître son matériel et faire preuve de beaucoup de sensibilité quand on manipule le matériel", précise l'étudiant passionné de technologie.

Et pour faire découvrir les subtilités de leur art, les organisateurs ont prévu des démonstrations et tests de vol pour les curieux qui assisteront à la course.

