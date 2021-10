Rouen. L'astronaute normand Thomas Pesquet de retour sur ses terres

C'est peut-être le Normand le plus connu au monde. Thomas Pesquet était à Rouen (Seine-Maritime), mercredi 11 octobre 2017. Il a donné une conférence au Zénith devant un parterre de lycéens, d'apprentis et d'étudiants. L'astronaute est revenu sur son expérience au sein de la station spatiale internationale. Pendant six mois, il a réussi à captiver un large public à la conquête spatiale via les réseaux sociaux. Un volet pédagogique qui lui tient particulièrement à coeur.

Quelques heures plus tôt, une petite trentaine de privilégiés ont eu la chance de rencontrer l'astronaute à l'hôtel de région. Ils avaient remporté à un jeu concours. L'occasion de lui poser quelques questions sur son parcours.

Thomas Pesquet est à Dieppe jeudi 12 octobre 2017. Il doit notamment rencontrer les élèves du lycée Ango où il a lui même étudier.

