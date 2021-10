Voilà déjà une semaine que l'astronaute Thomas Pesquet, natif de Rouen (Seine-Maritime) a quitté la Terre à bord du Soyouz, direction l'espace et la station spatiale internationale (ISS) pour une mission de six mois baptisée Proxima. Du décollage jeudi 24 novembre 2016 à l'arrivée sur l'ISS dimanche 20 novembre 2016 en passant par les premières expériences, tout a le goût de la découverte pour lui. Il le raconte, en tweets et en 140 caractères.

Jeudi 17 novembre 2016, l'astronaute de 38 ans ne réalise pas encore. Mais il sait que le moment est historique. L'occasion d'un dernier selfie les pieds sur Terre mais déjà, un peu, la tête dans les étoiles.

Dimanche 20 novembre 2016, le vol prend fin. L'ISS est en vue. L'excitation est à son comble.

Tweet programmé: si tout s'est bien passé, nous sommes sur le point d'arriver! https://t.co/CIacEZhJkp — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 19, 2016

L'ISS, l'astronaute s'y est préparé des années. Il la découvre enfin:

L'ISS est géniale, encore mieux que dans mes rêves! J'aimerais que tout le monde ait la chance d'aller dans l'espace! #Proxima pic.twitter.com/gUp3x2JSvu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 21, 2016

Vient alors le temps des premières missions (il en réalisera au total plus de 60), de l'adaptation à son nouvel environnement et de l'adieu à Soyouz, qui les a accompagnés depuis le Kazakhstan jusqu'à l'ISS.

1er jour de la mission #Proxima et déjà des expériences de lancées! Avec MATISS je teste des surfaces innovantes dans l'espace #FrenchTech pic.twitter.com/M5NirxtI1q — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 21, 2016

En pleine adaptation à la vie en impesanteur: je gère mes décollages, mais pas encore mes atterrissages… ni les virages serrés! #Proxima pic.twitter.com/I2oDLoTYWQ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 22, 2016

Le #Cygnus qui s'éloigne de l'ISS semble tout droit sorti d'un bon film de science-fiction. La réalité ici dépasse parfois l'imagination! pic.twitter.com/GS7E0h9l3k — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 22, 2016

Notre Soyouz vu depuis la Cupola. Magnifique, non? Grâce à lui le voyage de 2 jours depuis Baïkonour s'est passé parfaitement. #Proxima pic.twitter.com/nPuFBJsvUY — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 23, 2016

Pour rappel, Thomas Pesquet est le premier Normand à s'envoler dans l'espace et seulement le 10e Français. Une performance racontée par un ami apprenti-astronaute et par son ancien professeur de mathématiques au lycée Jehan Ango à Dieppe (Seine-Maritime).