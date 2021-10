Espace. Une soirée à l'observatoire de Rouen pour s'initier à l'astronomie

C'est une tradition de longue date, tous les premiers samedis du mois, l'observatoire astronomique de Rouen (Seine-Maritime) accueille le public pour une séance d'observation. Éric Mandon, président de l'association nous parle de ce prochain rendez-vous :

Quel est le rôle de l'observatoire de Rouen ?

"C'est une association loi 1901 qui réunit une quarantaine de passionnés qui étudient les phénomènes célestes. Mais l'observatoire astronomique de Rouen a aussi un rôle pédagogique. Il sensibilise le public à l'astronomie par le biais d'animations : nous participons par exemple chaque année à La nuit des étoiles, une manifestation nationale mais nous ouvrons aussi nos portes au public chaque premier samedi du mois et parfois aussi en fonction des phénomènes observables comme pour l'éclipse de Lune récemment. L'observatoire reçoit les individuels mais aussi les scolaires et c'est une association qui depuis 2018 bénéficie de l'agrément Jeunesse éducation populaire qui lui a été accordé par le département."

Que pourra-t-on observer ce samedi 2 février ?

"Si le temps s'y prête nous pourrons observer le ciel profond. À cette époque de l'année on peut espérer avoir une belle visibilité sur les nébuleuses, notamment la nébuleuse d'Orion qui est la plus spectaculaire et que l'on peut observer aussi bien avec le télescope que la lunette mais on pourra aussi tenter de viser Castor, une étoile double ou la nébuleuse du Crabe qui est le résultat de l'explosion d'une supernovæ dans la constellation du taureau. Nous avons à notre disposition des appareils de grande qualité comme notre télescope de 300 mm de diamètre et une lunette de 160 mm qui sont deux instruments fixes mais nous aurons aussi usage d'un autre télescope moins précis mais transportable."

Quelles sont les conditions propices à une bonne observation ?

"Notre observatoire étant situé en ville sur le terre-plein de la fontaine Sainte Marie, nous sommes malheureusement impactés par la pollution lumineuse mais pour pouvoir observer le ciel cette nuit-là, il faut surtout qu'il n'y ait pas de nuages. Lors de nos soirées portes ouvertes, si les conditions météo ne sont pas adéquates nous organisons des séances de planétarium et des conférences pour le public en salle. Pour apprécier la séance de planétarium nous plaçons nos visiteurs sous le dôme ou nous projetons sur un écran s'ils sont trop nombreux. Cela nous permet de parler de cosmologie, d'évoquer les distances et la physique des étoiles. La projection nous montre le ciel évoluer au fil des saisons."

Samedi 2 février 2019 à partir de 21h30 à l'observatoire de Rouen. Entrée libre. astrosurf.com/obsrouen/