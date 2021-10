Hérouville-Saint-Clair. Calvados : gêné que sa femme lui paie des baskets, il les vole

Le vendredi 9 septembre 2016, un trentenaire d'origine géorgienne est interpellé par le vigile du magasin "Sport 2000" à Hérouville-Saint-Clair, au nord de Caen (Calvados). Il a été jugé pour ce délit le mercredi 16 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen.

Une paire de baskets à 120 euros

L'homme venait de sectionner l'antivol d'une paire de baskets avec une pince et s'apprêtait à passer les caisses sans payer, quand un vigile l'a intercepté. En premier lieu, le voleur tente de s'opposer à l'interpellation. Le magasin prévient donc la police.

"Je ne voulais pas prendre l'argent de ma femme"

A la barre, le prévenu explique qu'il attend un titre de séjour et qu'il est sans ressource.

"Je ne travaille pas, ma femme fait des ménages. On a trois petits enfants et c'est elle qui paie tout. Elle m'avait donné sa carte bancaire pour m'acheter des baskets dans les 50 euros, mais je n'ai pas trouvé à ce prix-là et je ne voulais pas lui prendre plus d'argent."

Déjà condamné pour vols

Aux questions de la présidente : "Pourquoi aller dans un magasin si cher et pourquoi vous promener avec une pince ?" il n'y aura pas de réponse. L'homme a déjà été condamné par deux fois pour vols (le dernier jugement datant d'août 2016) et totalise donc onze mois de prison avec sursis.

Envie d'être comme les autres

Pour l'avocat de la défense, son client est gêné que sa conjointe subvienne aux besoins de la famille, d'autant plus qu'elle est arrivée après lui en France. "En ce qui concerne la marque des baskets, c'est la tentation, on a envie d'être comme les autres..."

Il écope de 2 mois de prison avec sursis qui vont s'ajouter aux 11 autres.

A LIRE AUSSI.

Caen. Il vole des testeurs de parfum : condamné à quatre mois de prison ferme

Calvados. Jugé pour trois délits, il écope de 23 mois de prison ferme

Normandie : il agresse un homme avec des boules de pétanque et poignarde son chien

Calvados. Par son silence elle se rend complice de vol

Calvados.Un homme jugé pour avoir volé et tabassé un dealer