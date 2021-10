L'aventure de "Skip The Use" prend fin, le groupe se sépare

Un communiqué officiel de la maison de disques Polydor annonce la séparation du groupe Skip The Use. Mat Bastard, chanteur et leader du groupe a décidé de prendre un autre chemin, et se lancera dans des projets différents l'année prochaine. Après trois albums, et une victoire de la musique, Skip The Use tire donc sa révérence.



L'envie de «s'oxygéner», afin de retrouver de la «sincérité» explique son choix.



LIRE AUSSI : Euro 2016 : la chanson officielle des supporters des Bleus par Skip The Use.



Un changement radical s'annonce pour lui. Fini le rock familial et polisson, son envie est d'aller sur quelques chose de beaucoup plus Punk.



« Avec Skip The Use, on était arrivé à un moment où on n’était plus d’accord sur tout. Skip The Use, c'était une démocratie. Il est difficile d'y imposer des choses (...), or ce n'était pas un projet solo. Et le fait que je vive ici [à Los Angeles, ndlr.] n’a pas facilité les choses. » à t'il confié au journal la Voix du Nord.



LIRE AUSSI : 4 dates en France pour la tournée de Bruno Mars.



Skip The Use, c'était cet énorme hit "Ghost" :













cette semaine ma vie a pris un tournant... !! nouvel album , nouveau projets , que du bon , du lourd !! #tesmemepaspret #matbastard2017 — Mat Bastard (@SkipTheUse) 30 octobre 2016