Cela fait maintenant 4 ans que U2 a sorti "No Line on the Horizon". Même si c'est encore au rang de rumeur, l'information d'un 13ème album semble se faire de plus en plus insistante chez les médias outre-Manche.

Rappelons que des collaborations avec RedOne et David Guetta font aussi partie des bruits de couloir.

Pour patienter on peut toujours écouter en boucle leur nouveau single "Ordinary Love" écrit pour le film retraçant la vie de Mandela.