Vous aviez succombé à sa voix brillante et à son rythme de Beatles' like ? Et bien vous allez avoir du mal à patienter jusqu'à la sortie de la nouvelle galette de Miles Kane.

Le prochain album du rockeur sortira le 3 juin. Ce nouveau disque s'intitule "Don't Forget Who You Are", il succède donc à "Colour Of The Trap" sorti en 2011.

Pour le plaisir, réécoutez l'un de ses meilleurs morceaux "Come Closer" juste là ;-)