Rouen. En Normandie, une cinquantaine de remorques volées et revendues : quatre suspects interpellés

L'épidémie de vols de remorques s'arrêtera-t-elle? Les gendarmes de l'Eure ont annoncé, mercredi 16 novembre 2016, avoir interpellé quatre personnes suspectées de recel en bande organisée entre le 1er novembre 2015 et le 1er juillet 2016.

Un chauffeur-voleur avoue

Lors d'un contrôle, un homme tractant une remorque volée est interpellé. Entendu, il avoue avoir volé l'engin et se rendre sur un lieu de rendez-vous pour le revendre. Après de nouvelles investigations, des liens entre une quarantaine d'annonces sur Leboncoin d'une part et les remorques volées dans des habitations, des parkings ou sur la voie publique d'autre part, sont établis. Au total, pendant près d'un an, une cinquantaine de remorques ont été déclarées volées.

Deux détentions provisoires, deux contrôles judiciaires

Quatre personnes ont finalement été interpellées puis présentées au parquet après leur garde à vue. Deux d'entre elles ont été placées en détention provisoire en maison d'arrêt et deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire, avec interdiction de rencontrer en contact avec les mis en cause et les victimes.

Sur la cinquantaine de vols recensés, 34 faits de vol et de recel sont résolus. Une quinzaine de remorques ont été restituées à leur propriétaire.

