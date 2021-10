Les perdants des parties de pétanque victimes d'orgies sexuelles... 5 accusés dans le box des accusés

Le procès aux Assises de la Mayenne, de 5 hommes, âgés de 35 à 49 ans, accusés d?agressions sexuelles et de viols, sur des adultes et des enfants, s?est ouvert à huis clos hier à Laval...

Le groupe, organisait des parties de pétanque très particulières où les perdants servaient d'objets sexuels aux vainqueurs, lors d'orgies impliquant des enfants, dont deux de 1 an et 6 ans en 2001 et 2002.

Les deux principaux accusés, avaient déjà été condamnés à 16 et 18 ans de prison ferme lors du vaste procès de pédophilie à Angers en 2005 !

L?un des prévenus est également accusé d?attouchements sexuels sur une de ses propres filles, et ce, dès le jour de la naissance de l'enfant.

Deux des accusés figurent également sur la liste des victimes.... le procès se déroulera sur 3 semaines....

