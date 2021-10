Assises de la Mayenne : de 7 à 15 ans de prison requis à l'encontre de 7 hommes accusés de viols et agressions sexuelles sur des mineurs et majeurs

Les assises de la Mayenne... de 7 à 15 ans de prison ont été requis hier par l?avocat général à l?encontre de 5 hommes accusés de viols et agressions sexuelles sur 7 victimes, dont deux enfants... deux des accusés sont également victimes... de véritables orgies mises en jeux lors de parties de pétanques... les bourreaux sexuels d?un jour, devanant le lendemain victimes et vice versa.... les verdicts sont attendus dans la journée... les accusés avaient déjà été condamnés de 7 à 16 ans de prison, au procès pour pédophilie et incestes, à Angers en 2005 !

