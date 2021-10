Un homme de 89 ans de nouveau condamné pour des écrits diffamants

Un homme de 89 ans à la barre du tribunal de Caen hier... depuis 2003 il n?a cessé d?envoyer des courriers diffamants, à des élus ou des commerçants, et notamment à son voisin, le maire de Clécy près de Condé sur Noireau... Déjà condamné à plusieurs reprises, cet ancien consul de France, a été condamné hier à 7 000 euros d?amendes et dommages et intérêts pour diffamation... Hier encore, à la barre, il n?a pas hésité à mettre en cause l?intégrité des juges en affirmant « qu? il y a des catégories sociales protégées, comme les élus..... »

