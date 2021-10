700 motards en colère dans les rues d'Alencon

D?où un appel à la mobilisation, samedi prochain 13 mars, à Alençon, à 14h30 sur l?esplanade du Hertré, près du Parc Expo.

Manif pour les motards de l?Orne, mais aussi de la Sarthe et ceux de la Mayenne :

plus de 700 motos sont attendues ? avec barrage filtrant à la « Pyramide » , et -comme le veut la déléguée interministérielle- les motos vont circuler tout l?après-midi, bien sagement, sans remonter les files de voitures, y compris dans les rues étroites du centre-ville d?Alençon, et vont stationner sur les places de parking prévues pour les voitures ?

...belle pagaïe assurée !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire