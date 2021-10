Caen. Affaire Mathis: dans le Calvados, le nom de Sylvain Jouanneau revient dans l'actualité judiciaire

Cinq ans après la disparition du petit Mathis, 9 ans à l'époque des faits, le Tribunal de Caen (Calvados) n'en a pas fini avec son père Sylvain Jouanneau, reconnu coupable de l'enlèvement et condamné pour cela à 20 ans de réclusion.

Le 28 octobre 2016, Sylvain Jouanneau, 41 ans, faisait appel des dommages et intérêts réclamés par son ex-compagne et mère de l'enfant disparu, Nathalie Barré. Hier, mardi 8 novembre 2016, ce sont ses effets personnels, notamment un ordinateur et un téléphone portable, qu'il réclamait à la justice.

Le condamné aussi partie civile

Pour l'heure le condamné, emprisonné au Val-de-Reuil (Eure), est partie civile dans l'information judiciaire ouverte contre X pour le meurtre du petit Mathis.

Sylvain Jouanneau a toujours soutenu ne pas avoir tué son fils mais l'avoir "mis en sécurité chez des gens". Une thèse qu'il n'a jamais pu prouver puisque le petit garçon n'a jamais été retrouvé.

