Les dix articles les plus consultés sur Tendance Ouest en 2016 [Rétro]

N° 1 - Manche : alerte attentat sur une plage près de Granville

Le 18 juillet 2016, sur la plage de Jullouville, près de Granville (Manche) un homme habillé d'une djellaba et porteur d'un sac à dos est interpellé par la police après avoir hurlé "Allah akbar", "Je vais tous vous tuer !". La scène survient quatre jours seulement après l'attentat de Nice (Alpes-Maritime) et suscite un émoi considérable en ligne.

N° 2 - Normandie : près de Rouen, 17 agriculteurs s'unissent pour ouvrir un magasin de vente directe

Désireux de prendre leur destin en main, 17 agriculteurs normands décident de lancer une coopérative agricole en 2014. Le 1er septembre 2016, l'ouverture de l'enseigne "Panier la Carbonnière" concrétise leur réussite. L'initiative a su séduire sur la toile.

N° 3 - Normandie : il menace de faire pire que l'attentat de Nice et crie "vive Daesh"

Lundi 25 juillet 2016, un détenu de la prison de Val-de-Reuil (Eure) menace de " faire pire " que que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l'auteur de l'attentat de Nice, puis s'exclame : "vive Daesh". Il avait aussi blessé un gardien.

N°4 - Calvados : la voiture radar qui flashe devant et derrière est arrivée

Une voiture qui flash les automobilistes en excès de vitesse, que ceux-ci circulent devant ou derrière elle. C'est ce que permet la nouvelle arme de la police nationale, pour lutter contre l'insécurité routière dans le Calvados, présentée le 16 février 2016.

N°5 - Orne : alerte terroriste au sein de la prison de Condé-sur-Sarthe

Au petit matin du jeudi 21 juillet 2016, une fouille sans précédent est ordonnée au sein du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon (Orne). Radicalisés, des détenus sont soupçonnés de chercher à se faire exploser.

N°6 - Appel à témoins en Normandie : la gendarmerie recherche le chauffard qui a tué deux piétons

Vendredi 9 décembre 2016, deux femmes sont fauchées à Yvetot-Bocage (Manche) alors qu'elles traversent la route. Elles ne survivent pas au choc. L'individu au volant s'arrête avant de prendre la fuite lorsque les secours arrivent. Une véritable chasse à l'homme est alors engagée par les forces de l'ordre.

N°7 - Manche : avis de recherche, la jeune fille retrouvée saine et sauve

Une histoire qui termine bien, on aime ça. Et visiblement, vous aussi ! Le 18 octobre 2016, une fillette de 10 ans est portée disparue dans le secteur des Pieux (Manche). Quarante minutes après le lancement d'un avis de recherche, relayé sur Tendance Ouest, l'enfant est retrouvée saine et sauve.

N° 8 - ? Loi Travail : nu, un manifestant fait face aux policiers à Caen

La photo a fait le tour de la toile. Le 26 mai 2016, à l'occasion d'une mobilisation contre la loi Travail à Caen (Calvados), un manifestant pose devant les policiers, et devant un des journalistes de Tendance Ouest, complètement nu.

N° 9 - Très gros excès de vitesse en Normandie : 258 km/h sur l'autoroute A84

Vendredi 15 juillet 2016, un motard âgé de 26 ans est intercepté sur l'A84 à hauteur de Coulvain (Calvados). Il circulait à … 258 km/h ! Son permis lui est évidemment retiré, sa moto confisquée et la palme de l'inconscience décernée.

N°10 - Interdiction des vitres teintées : contravention de 135 euros à partir du 1er janvier 2017

En Normandie, comme ailleurs en France, les vitres latérales avant et le pare-brise d'un véhicule en circulation doivent présenter un taux de transparence minimum de 70 % à partir du 1er janvier 2017. Une contravention de 135 euros sera adressée à celles et ceux qui ne seront pas en règle. C'est dit !

A LIRE AUSSI.

La soeur de Fabien Clain, le djihadiste de Normandie, devant un juge antiterroriste

Normandie : après les attentats, deux personnes de la région auprès du Pape François