AlltA a annoncé la sortie de son album en automne, et alors que nous y sommes, en plein dedans, nous attendons toujours! Heureusement, le duo 20Syl et Mr. J. Medeiros nous fait patienter avec un single qui s'appelle... AllttA. Et c'est là que nous apprenons la signification du nom du groupe: "A Little Lower Than The Angels".

