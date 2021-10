Nous vous présentions il y a 1 mois, en mai 2016, AllttA avec un single extrait de leur compilation Spring In Jakarta.

Cette fois ci, les 2 artistes présentent "Touch Down Pt. I", le premier extrait d'un album en préparation! Il s'appellera The Upper Hand et devrait sortir cet automne.

Vous pouvez également écouter ou acheter le single en cliquant ICI.