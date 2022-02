Le duo AllttA au festival Papillons de nuit 2017

AllttA est composé de 20syl et de Mr. J. Medeiros, un mélange de hip-hop et d'électro. Leur premier album vient tout juste de sortir dans les bacs, ce 17 février 2017. Il s'appelle The upper hand et est composé de 16 titres.

Vous les retrouverez à l'affiche du festival Papillons de nuit 2017, aux côtés de Vianney, Renaud, Feder et Jain par exemple.

Toutes les infos et la billetterie sont sur papillonsdenuit.com

