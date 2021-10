Cany-Barville. Centrale nucléaire de Paluel : le réacteur n°2 ne redémarrera pas avant novembre 2017

Le redémarrage du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Paluel (Seine-Maritime) ne cesse d'être repoussé. Initialement prévue en mars 2017, cette étape a d'abord été reportée au mois d'août avant, finalement, de l'être à novembre 2017, selon le site du Réseau de Transport d'Électricité.

Chute d'un générateur de 500 tonnes

Le jeudi 31 mars 2016, un générateur de vapeur de près de 500 tonnes avait chuté alors que le réacteur n°2, sur les quatre que compte la centrale, était à l'arrêt depuis mai 2015 pour cause de maintenance décennale. L'accident avait obligé EDF à repousser la date de reprise de la production de fin septembre 2016 à mars 2017. On sait maintenant que cela prendra encore un peu plus de temps.

