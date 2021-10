Paluel. Paluel et Penly : distribution supplémentaire d'iode

Décidée par le gouvernement, l'extension de dix à vingt kilomètres du rayon du Plan particulier d'intervention (PPI) vise à organiser au mieux la réponse des pouvoirs publics ainsi qu'à sensibiliser et préparer la population à réagir en cas d'alerte nucléaire.

Dans ce cadre, une campagne d'information et de distribution préventive de comprimés d'iode est lancée à l'intention de l'ensemble des riverains résidant dans ce rayon de dix à vingt kilomètres autour des 19 centrales nucléaires françaises.

Paluel et Penly concernés

En Seine-Maritime, la préfecture a lancé cette campagne d'infirmation le 3 juin 2019. L'extension du PPI de la centrale de Paluel concerne 73 communes supplémentaires et plus de 50 000 personnes. L'extension du PPI de la centrale de Penly concerne 94 communes supplémentaires, soit plus de 108 000 personnes sur deux départements (Seine-Maritime et Somme).

