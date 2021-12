Penly. Nucléaire : plus de 150 000 personnes invitées à retirer des pastilles d'iode en Seine-Maritime

C'est l'un des enseignements tirés de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le gouvernement a décidé l'extension de 10 à 20 km du rayon des Plans particuliers d'intervention (PPI) autour des centrales nucléaires françaises. L'idée est "d'organiser au mieux la réponse des pouvoirs publics et de sensibiliser et préparer la population à réagir en cas d'alerte nucléaire".

La Seine-Maritime est évidemment particulièrement concernée avec ses deux centrales nucléaires à Penly et Paluel.

Des pastilles d'iode à distribuer

Les personnes et établissements recevant du public se situant entre 10 et 20 km des centrales sont concernés par la distribution préventive de comprimés d'iodes. Autour de Paluel, 50 515 personnes et 3 276 établissements sont concernés. Autour de Penly, ce sont 108 555 personnes et 7 690 établissements. Chacun va recevoir par courrier un bon pour retirer les pastilles d'iode en pharmacie, avec des précisions sur la posologie.

En cas d'accident nucléaire, le rejet d'iode radioactive dans l'atmosphère peut constituer un risque sanitaire pour les personnes. La prise de comprimé d'iode stable permet de saturer la glande thyroïde en iode pour ainsi, l'empêcher de capter cette iode radioactive.

Une campagne d'information

Les autorités en profitent pour rappeler aux populations les six réflexes à adopter en cas d'accident nucléaire, à savoir : se mettre à l'abri rapidement dans un bâtiment en dur, se tenir informé à l'aide des médias, ne pas aller chercher ses enfants à l'école, limiter les communications téléphoniques, prendre les comprimés d'iode stable sur instruction du préfet et se préparer à une éventuelle évacuation.

Un numéro vert pour plus d'information est en place du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12, au 0 800 96 00 20.

