Magistrats et avocats manifestent à Paris contre la réforme de la procédure pénale

Mouvement de protestation nationale conte la réforme de la procédure pénale, des magistrats et avocats bas normands avaient rejoint hier la manifestation parisienne qui a rassemblé de 3000 à 5000 personnes selon les organisateurs... A Alençon, 12 avocats du barreau, et une cinquantaine de magistrats du tribunal et de la cour d?appel de Caen, se sont joints à la manifestation parisienne... A Argentan, les magistrats se sont associés au mouvement sans cesser le travail.

