Caen. Hockey sur glace : des questions à se poser pour Caen, corrigé par Briançon 4-8

Les Diables rouges de Briançon (Hautes-Alpes) étant leaders du classement, les Drakkars de Caen (Calvados) ont eu du souci à se faire, ce lundi 31 octobre 2016, en Division 1 de hockey sur glace.

Briançon mène la danse

La messe était dite en première partie: 3 buts pour les Briançonnais, aucune remontée pour les Drakkars… Leur jeu étant approximatif et désordonné, ils devaient se ressaisir. En deuxième période, les Diables rouges ont rajouté 2 autres buts au compteur. Les Drakkars se sont rattrapés et ont marqué 4 buts dans les deux dernières périodes. Les Diables Rouges ont malgré tout continué leur ascension et ont, pour clôturer le match, inscrit 2 buts supplémentaires. Score final: 8-4 pour Briançon.

La déception du numéro 19



"Déçu par la défaite", le défenseur caennais Camil Durand assure que "le début du match a été difficile". Le numéro 19 déplore: "L'équipe s'est réveillée trop tard". Cela dit, il ne faut pas oublier que les Briançonnais caracolent en tête du championnat.

Samedi 5 novembre 2016, les Drakkars vont rencontrer les Remparts de Tours (Indre-et-Loire) qui sont eux aussi très bien placés au classement (2es), "donc la victoire sera difficile, mais l'équipe donnera tout pour remporter ce match". En août, en match amical de préparation, les joueurs de Caen avaient rencontré les Tourangeaux. Et les Remparts de Tours l'avaient emporté par 5 buts à 2. Espérons qu'un résultat comme celui-là ne se reproduira pas samedi…

