Caen. Bande dessinée à Caen : Tébo redonne vie à Mickey

Captain Biceps, Zep et Gotlib, Samson et Néon… Les amateurs du coup de crayon de Tébo, Frédéric Thébault dans la vie, savent combien l'auteur originaire de Caen (Calvados) vit pour et par les supers héros. Lorsqu'il y a quelques mois, son éditeur lui propose de travailler autour d'un ouvrage sur Mickey, lui-même ne s'y reconnaît que peu. "J'étais ultra-fan des premiers dessins animés, en noir et blanc. Mais je n'avais pas envie de faire une parodie ni un livre hommage", raconte-t-il.

Il s'attaque à une icône

Les semaines passent et le dessinateur se surprend à essayer. Un Mickey par ci. Un autre par là. Pendant deux mois, il cherche comment donner vie à cette icône et surtout que raconter d'elle. C'est en travaillant sur ses propres souvenirs d'enfance, et notamment les échanges qu'il avait avec sa grand-mère, qu'il donne vie à pépé Mickey, légèrement grognon, et à Norbert, son arrière-petit-neveu. "Je voulais absolument intéresser les petits lecteurs, les collectionneurs mais aussi ceux qui ont lu Mickey mais qui n'en lisent plus… Et aussi ceux qui me lisent et qui n'en avaient rien à faire de Mickey!"

Pari réussi. L'ouvrage, tiré pour le moment à 30 000 exemplaires, s'est arraché le week-end derniers au festival de la BD de Saint-Malo, Quai des bulles.

Pratique. La jeunesse de Mickey, par Tébo. Ed. Glénat. 17€. Dédicaces à La Cour des Miracles, 51 rue Froide à Caen, samedi 5 novembre après-midi.

