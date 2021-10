Orne : Fête du livre et cinéma à Rémalard

De nombreux invités seront présents, tout le week-end, à Rémalard à l'occasion de la fête du livre et cinéma.

Rencontres du samedi :

-15h Table Ronde "L'adaptation littéraire au cinéma" avec Marie Eynard, Pierre Adrian et Frédéric Mercier

-17h rencontre avec Dante Desarthe autour de son film "Le passe-muraille" présentée par Guy Desbouillons de la Médiathèque de Mortagne-au-Perche

Rencontres du dimanche :

-14h30 Table Ronde "Réussites et échecs de l'adaptation au cinéma" avec François Forestier, François-Guillaume Lorrain, Emmanuel Vincenot et Emmanuel Prelle

- 16h Table Ronde "Polar et roman noir à l'écran" avec Dominique Manotti, Marion Festraëts, Arnaud Malherbe et Jean-Hugues Oppel

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 18h, à l'Espace Octave Mirbeau.

Ecoutez, Anne Revel, Présidente du Ciné-Club du Perche Rémalardais.