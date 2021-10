Manche : Foire Expo de Cherbourg 2016 du 29 octobre au 1er Novembre

Rendez vous à Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche, pour cette nouvelle édition de la Foire-Expo, du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016. L'Irlande est mise en avant cette année. De nombreux artisans du pays seront sur place, des traiteurs et des alcooliers irlandais seront présents pour vous faire découvrir la vie sur l'île et quelques-uns de leurs produits les plus typiques.



Les incontournables stands seront bien sûr toujours là, de l'ameublement, à la cuisine, à l'automobile, l'informatique, l'artisanat d'art, la gastronomie, l'horticulture, l'ostréiculture, une Agence de Voyage ainsi qu'un espace Polynésiens.



Jean Phillipe Mullet, directeur de Team Expo, vous en dit plus... :







Foire-Expo de Cherbourg 2016 - Jean Philippe Mullet Impossible de lire le son.

A noter la présence dedurant les 4 jours, deet deà l'occasion des défilés de mode de créateurs qui sont aussi organisés. Quelques animations supplémentaires sont également programmées.Sachez aussi qu'un cadeau exceptionnel sera offert par tirage au sort à l'un des visiteurs : un voyage pour deux personnes à Dublin, pour découvrir d'encore plus près l'Irlande.Tous les jours de 10h à 19h. Jusqu’à 22h le 31 Octobre.4 euros, gratuit pour les moins de 14 ans.