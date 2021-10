Alençon. Orne : "Ferme en Fête", malgré la crise agricole

C'est un peu le "salon de l'agriculture" de l'Orne. La douzième édition de "Ferme en fête" est organisée ce samedi 29 et ce dimanche 30 octobre 2016 au parc Expo Anova d'Alençon (Orne). Plus que jamais, les agriculteurs ont envie d'y rencontrer les consommateurs, pour parleur de leur métier et de leurs productions.