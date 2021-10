En plein dépouillement des bulletins de vote un soir d'élection présidentielle, la France est plongée dans le noir suite à une panne d'électricité, qui se double d'une panne d'internet causée par un Big virus. Telle est l'entrée en matière de "Le Net a disparu !" de Christian Becquet, auteur né à Canteleu (Seine-Maritime).

Jamais sans mon internet

Pour les particuliers, le choc et la frustration sont rudes.

Christian Becquet souligne, et dénonce, la dépendance à internet en évoquant :"[...] la stupeur des adultes et les pleurs des adolescents [...]"

L'apocalypse numérique selon Christian Becquet

L'auteur, à partir d'un postulat simple, analyse avec justesse les conséquences d'une telle panne sur le e-commerce, les magasins, le tertiaire et l'industrie.

Certes, le style n'est peut-être pas très littéraire ; c'est que ce roman, très documenté, est écrit à la manière d'un essai économique et politique. Car la grande panne du net catalyse les ambitions politiques. En effet, elle est l'occasion pour qui trouvera le remède de "restaurer la confiance des Français dans la technologie nationale et de remettre le pays en marche", et ce en période pré-électorale ...

La réalité rejoint la fiction

Christian Becquet a politisé la fin de son roman, ce qui est sans doute le but véritable du livre. Il n'empêche, en tournant la dernière page, on ne peut s'empêcher de penser à la cyber attaque dont a été victime les USA le 21 octobre 2016, où la Russie a été montrée du doigt, accusée d'avoir à cette occasion piraté les communications internet de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton.

Et si le roman de Christian Becquet devenait réalité en France ... ?

