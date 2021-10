Rouen. A Rouen, une résidence de 85 logements inaugurée près des Docks 76

De nouveaux logements ont été inaugurés par Eiffage Immobilier jeudi 20 octobre 2016 rues Saint-Filleul et rue Mustel à Rouen (Seine-Maritime). La résidence L'Harmonium, dont les travaux pour la faire sortir de terre avaient commencé en septembre 2014, est composée de 85 logements répartis sur deux bâtiments: le premier est composé de 43 logements locatifs sociaux, allant du deux au cinq pièces, et le second de 42 logements du studio au quatre pièces, en accession à la propriété. Quelques appartements restent à acheter.

Un vaste programme

L'Harmonium constitue la première tranche d'un programme immobilier plus important encore. Une seconde tranche, avec des appartements bénéficiant de vues au Sud vers la Seine, sera commercialisée dans les prochains mois.

