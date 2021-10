CINEMA Miss Peregrine et les enfants particuliers, un conte de Tim Burton

Aujourd'hui je vous parle du film Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton avec Eva Green et Samuel L Jackson.

Ce film est tiré d'une trilogie de romans jeunesse. Une histoire que la société de production a tout de suite voulu confier à Tim Burton. Et cela se comprend, tant l'atmosphère particulière de l'histoire ressemble à son propre univers. Une esthétique à l'ancienne avec ne grande partie du film se déroulant dans les années 40, des créatures étranges et inquiétantes, de la magie, la recette est là !

Et la soupe prend ! Le film met pas mal de temps à rentrer dans son sujet et semble plus que banal pendant les premières minutes. Je savais que quelque chose allait se produire, rien que l'affiche nous le fait penser donc ça a été un peu long à gérer mais une fois que le vif du sujet est traité c'est assez intéressant. Il faut gérer avec tout un tas d'informations sur un monde parallèle, des pouvoirs surnaturels, des ennemis inquiétants, mais c'est ça qui est bon ! Cette colonie de vacances permanente protégée par une directrice hors du commun est agréable à découvrir. J'ai beaucoup apprécié Eva Green dans son rôle de protectrice. Elle joue souvent des rôles de femme mystérieuse, mais on la voit rarement sourire, et ici on fait le plein, c'est une drôle de Mary Poppins.

Le rôle principal revient néanmoins à un adolescent, malgré le titre. J'ai apprécié le traitement de ces ados et enfants « particuliers », qui heureusement ne sont pas niais ou tête à claques comme ils sont souvent représentés au cinéma. C'était la partie des « gentils » mais les « méchants » valent le détour eux-aussi. Samuel L. Jackson fait un très bon savant fou et les créatures maléfiques sont cauchemardesques. C'est cette partie qui me fait déconseiller ce film aux plus jeunes. Cela a beau être un conte, tiré d'une œuvre littéraire jeunesse, certaines scènes sont assez sanglantes et gore et pourraient choquer les âmes sensibles.

Tim Burton a souhaité utiliser le moins possible d'effets spéciaux mais n'a évidemment pas pu s'en passer totalement vu les pouvoirs que possèdent tous les personnages. Le rendu est dans l'ensemble bon, avec une mention spéciale aux créatures maléfiques qui font bien peur. En revanche, certaines scènes m'ont laissée perplexe, comme une (mineure) où l'on aperçoit des poupées qui bougent. Tout n'est pas parfait.

Miss Peregrine et les enfants particuliers est un film que j'ai pris plaisir à regarder malgré quelques défauts visuels ou d'incohérence. J'ai facilement pu lui pardonner grâce à une histoire intéressante une fois lancée, fantastique comme on aime que Tim Burton nous les raconte. Ce film s'adresse aux fans du réalisateur tout comme à un public en quête de fantastique "morbide". Un film que je ne conseille qu'à partir du collège, à voir en ce moment au cinéma.