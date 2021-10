À l'entrée de la galerie du CHU de Rouen (Seine-Maritime), Leland Lee accueille ses invités vendredi 21 octobre 2016. Un à un, il leur sert la main, tend sa carte de visite et glisse fièrement un petit mot en français. "Bonjour, je suis Leland." La scène d'un vernissage ordinaire. Sauf que lorsqu'il avait un an, les médecins avaient annoncé à la mère de l'artiste qu'il ne parlerait jamais.

"Il est né pour ça"

Atteint d'un grave trouble autistique, ce jeune Taïwanais de 27 ans a trouvé dans la peinture un véritable moyen d'expression. À seulement deux ans, il s'empare pour la première fois d'un crayon et commence à dessiner tout ce qui l'entoure. Même lorsque sa mère, Karen, tente de lui enlever ses feutres, il trace avec ses doigts ses dessins dans l'air.

"Il est né pour ça, et je connais mon fils grâce à la peinture", confie-t-elle. Réalisant l'importance du rôle que l'art peut jouer dans le développement de son fils, elle le pousse dans cette voie. En peignant, Leland s'ouvre au monde. Aujourd'hui, il parle anglais, chinois et même un peu français, joue de la musique et voyage dans le monde entier.

Des expositions à travers le monde

Après avoir exposé aux États-Unis, en Chine, en Italie - où il a même rencontré le pape à qui il a offert un tableau - Leland installe ses peintures aux couleurs de l'arc-en-ciel à Rouen. Une partie de ses oeuvres est visible à l'hôtel de ville, une autre à l'espace culturel du CHU.

L'exposition s'intitule I love you et ce n'est pas par hasard. "Je vous aime et j'aime Rouen", déclare d'ailleurs Leland en conclusion de son discours d'inauguration. Sa venue à Rouen est le fruit d'une histoire d'amour avec la France, mais aussi d'amitié.

Une victoire sur l'isolement

Lors de précédente visites à Paris, le peintre rencontre Emmanuel Guibert. Dessinateur BD, il tombe sous le charme de "la féérie colorée qui rayonne de ses tableaux" et fait tout pour qu'une exposition voit le jour en France. Au delà de sa valeur artistique, il souligne que "le travail de Leland, mais aussi de Karen, est le témoignage d'une incroyable victoire sur l'isolement".

