Rouen. Dernier week-end pour profiter de Rouen 1431 au Panorama XXL

Le week-end du samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 est le dernier pour admirer la toile Rouen 1431 (Seine-Maritime) au Panorama XXL. Oriane Behuret, assistante communication digitale, dresse un bilan très positif : "Rouen 1431 a attiré près de 200 000 visiteurs. Et au cours de cette saison estivale, nous avons une augmentation importante des touristes étrangers. En top 5 Allemagne, Royaume-Uni, USA, Belgique, Espagne".

Le retour de Rome 312

Pour rappel, la fresque Rouen 1431 emmène les visiteurs dans le passé, destination le XVe siècle. Une expérience inattendue au cœur de la ville de Rouen et de son architecture unique, théâtre des scènes les plus mythiques et poignantes de la vie de Jeanne d'Arc. Du haut de la plateforme d'observation, au cœur d'une œuvre de plus de 32 mètres de hauteur, les visiteurs se trouvent au sommet de la cathédrale de Rouen, à l'emplacement de la tour de beurre.

Dès vendredi 5 octobre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019, c'est Rome 312 qui fait son grand retour au Panorama XXL. "Il s'agit de la toile événement exposée lors de l'ouverture du Panorama, qui revient pour une seconde et dernière fois", précise Oriane Behuret. Rome 312 emmène les visiteurs au cœur de la Rome antique à l'apogée de sa splendeur architecturale pour vivre un moment historique qui a changé la face du monde.

Une grande fête pour ce retour

Oriane Béhuret précise que "le Panorama XXL proposera un événement en partenariat avec le Collectif Lucien, dimanche 7 octobre, de 14 heures à 18 heures : une kermesse artistique, sur le thème de la Rome antique".

Au programme, fresque participative géante à colorier pour toute la famille, photocall avec décor et accessoires, atelier de personnalisation de sac et de t-shirts et création en direct d'une œuvre de street'art au sol par l'artiste Prisme.

Pratique. Du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures. 6,50 à 9,50€. Panoramaxxl.com

