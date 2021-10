ALENCON. Orne : la régie des quartiers d'Alençon en cessation de paiements

Un goût amer au restaurant "Aux goûts d'ici et d'ailleurs", installé dans le quartier de Perseigne à Alençon (Orne): il est géré par la "Régie des quartiers alençonnaise", qui a ses comptes financiers dans le rouge. 12 équivalents temps plein sont menacés, notamment à cause de pertes de marchés sur certaines autres activités "environnementales " de l'association.

Depuis sa création il y a six ans, 29 salariés ont bénéficié d'un emploi en insertion au restaurant, qui a servi quelque 26 000 repas.

Perte de marchés

Cette "régie" au budget de 470 000 euros est une entreprise d'insertion professionnelle, mais elle oeuvre aussi au développement du lien social et à la lutte contre les discriminations. Ses activités sont variées: le restaurant, un service écocitoyen (tri sélectif, nettoiement des quartiers, précarité énergétique), un écrivain public et un service d'interprétariat social.

Une situation économique compliquée

La régie, qui a perdu plusieurs marchés, vit une situation économique compliquée. La cessation de paiements sera présentée le 31 octobre 2016 au tribunal de grande instance d'Alençon.

Les salaires d'octobre seront payés, mais la situation s'annonce critique pour novembre et décembre. Des négociations sont en cours avec deux banques.

Marc Duval, président de la régie, parie pourtant sur un redressement de la situation en 2017 grâce à de nouveaux marchés:

Un financement participatif sera lancé le 1er décembre 2016 sur le site Helloasso, pour développer une nouvelle activité de "traiteur", qui viendrait conforter le chiffre d'affaires du restaurant.

