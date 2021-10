Caen. DIRECT VIDEO. Primaire à droite : François Fillon face aux lecteurs et auditeurs de Tendance Ouest

Ce vendredi 21 octobre 2016, François Fillon est en direct de notre studio de Caen (Calvados), situé avenue du Six Juin. L'ancien Premier ministre, candidat à la primaire de la droite et du centre participe à une rencontre "face aux lecteurs et auditeurs" de Tendance Ouest et La Manche Libre.

Face à 5 lecteurs et auditeurs

Outre 5 lecteurs et auditeurs de Tendance Ouest et La Manche Libre, François Fillon est interrogé par Floriane Bléas, chef d'édition à Tendance Ouest, Matthieu Toussaint, rédacteur en chef adjoint à La Manche Libre, et Olivier Biscaye, directeur général adjoint La Manche Libre - Tendance Ouest.

Regardez le direct, dès 17h30:

A LIRE AUSSI.