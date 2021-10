Caen. Caen-Toulouse en avion, ce sera possible dès avril 2017

Après Bastia et Ajaccio, Volotea lancera en mars 2017 une ligne Caen-Toulouse. C'est ce qu'est venu annoncer à l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados), vendredi 21 octobre 2016, Edo Friart, le directeur du développement international de la compagnie. "Notre modèle, c'est de relier les régions entre elles. J'espère que la destination de Toulouse au départ de Caen se développera avec plus de fréquence et nous essaierons ainsi de l'opérer à l'année.''

Deux vols par semaine

Deux vols seront proposés par semaine, en mode aller-retour, les lundis et vendredis, pour un prix moyen de 65 €. La billetterie sur cette liaison est d'ores et déjà ouverte. "Notre ligne Caen-Lyon est saturée, explique Michel Collin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Caen-Normandie, exploitant de l'aéroport. Cette ligne Caen-Toulouse va nous permettre de libérer des places vers Lyon, dans la mesure où des Caennais se rendant dans la ville rose, y transitent actuellement".

Outre Toulouse, Volotea alimentera également à partir d'avril 2017, une ligne pour relier Caen à Figari en Corse. ''Avec Bastia et Ajaccio, ce seront désormais huit vols par semaine entre Caen et la Corse''. Depuis 2014, 60 000 passagers ont déjà été transportés depuis ou vers Caen avec les lignes Volotea.

