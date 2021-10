Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reçoivent Chamonix-Morzine, la lanterne rouge

Vendredi 21 octobre 2016, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reçoivent sur l'Ile Lacroix à 20 heures, les Pionniers de Chamonix-Morzine (Haute-Savoie), lanterne rouge du championnat, pour le compte de la 14e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Choc des extrêmes

Les Jaunes et Noirs aujourd'hui à la 3e place du classement et qui restent sur une défaite face à l'actuel 2e Lyon (Rhône) mardi 18 octobre 2016 lors de la dernière journée 5-3, accueilleront le 12e et dernier du classement pour un match qu'il faudra absolument gagner pour se rassurer.

Des Savoyards en déroute

En effet, les deux clubs de Chamonix et Morzine maintenant réunifiés, le bilan n'est pas très bon du côté savoyard, puisque les Pionniers n'ont remporté qu'un match dans le temps réglementaire et deux matchs après prolongations sur treize rencontres disputées. Un total donc de huit points et déjà un écart de six points avec le premier concurrent direct Dijon 11e.

Les joueurs de Chamonix-Morzine restent notamment sur une dernière défaite sur leur glace face au promu Nice (Alpes-Maritimes) puis sur une autre défaite chez le leader Bordeaux (Gironde) 7-3.

