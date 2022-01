Rouen. Hockey sur glace: Chamonix/Morzine s'impose face aux Dragons de Rouen

Mauvaise opération au classement pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont subi une défaite lors de la 39e journée de la Saxoprint Ligue Magnus, vendredi 3 février 2017, face à Chamonix/Morzine. Score final : 3-2.

Premier tiers accroché

Le match commence bien pour les locaux qui inscrivent leur premier but sur une supériorité numérique par l'intermédiaire du défenseur Carl Hudson pour le 1-0 après cinq minutes de jeu.

L'égalisation rouennaise intervient à peine une minute plus tard par Sacha Treille, bien placé devant le portier adverse et dos au but, il parvient à glisser la rondelle au fond des filets 1-1.

Deux buts dans le 3e tiers

L'égalité numérique ne dure que six minutes avant que les Pionniers ne parviennent à reprendre de nouveau l'avantage et encore une fois par Carl Hudson qui permet aux siens de rentrer au vestiaire sur cet avantage de 2 à 1.

Si le 2e tiers reste vierge de but, le 3e permet aux locaux de prendre deux buts d'avance grâce à Gabin Ville après deux minutes de jeu. 3-1. Le capitaine Patrick Coulombe réussit un superbe mouvement dos au but pour ramener son équipe à 3-2 peu avant la moitié de ce dernier tiers temps, mais la sortie de Dany Sabourin en fin de rencontre ne permet pas aux Jaunes et Noirs d'égaliser.

Mauvaise opération

Cette défaite ne fait pas les affaires des joueurs de Fabrice Lhenry qui voient les Rapaces de Gap toujours leaders prendre quatre points d'avance et les Bruleurs de Loup passer à la seconde place à égalité de points avec les Rouennais 3e.

Les Dragons de Rouen ne rentrent pas en Normandie, ils partent directement à Nice pour affronter les Aigles dimanche 5 février 2017 pour le compte de la 40e journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

